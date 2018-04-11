Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,30% и составил 24 335,18 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,17%, до 2 652,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,19% и составил 7 107,49 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.