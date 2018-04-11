Россияне все чаще признаются банкротами

В январе — марте 2018 г. количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8966 человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

В «Федресурсе» публикуются сообщения о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества. Поправки в закон о банкротстве, по которым стало возможно признавать несостоятельными и физических лиц, вступили в силу в октябре 2015 г. Подать заявление о банкротстве можно в отношении заемщика, долги которого превышают 500 000 руб. Это может сделать и сам должник. Если суд удовлетворяет заявление, с имущества должника снимаются аресты и ограничения, не происходит начисления штрафов и пеней на сумму долга. Также начинается процедура реализации имущества гражданина.

За время действия закона банкротами в России признаны 59 000 граждан, приводит данные «Федресурса» ОКБ. При этом, по информации самого кредитного бюро, количество потенциальных банкротов гораздо больше: на 1 марта 2018 г. оно составляло 702 800 человек. Это заемщики с долгом более 500 000 руб. и просрочкой платежа от 90 дней хотя бы по одному кредиту. ОКБ — единственное кредитное бюро, учитывающее данные Сбербанка

«Если в I квартале 2017 г. годовые темпы роста потенциальных банкротов составляли 10%, то в I квартале 2018 г., по оценке, они составят около 6%», — приводит бюро слова заместителя гендиректора ОКБ Николая Мясникова . — Мы ожидаем, что при сохранении текущей экономической ситуации количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами».

Сама инфраструктура предоставления услуги личного банкротства значительно улучшилась со времен введения такой процедуры. Сейчас она гораздо сильнее поставлена «на поток», объясняет причины роста числа банкротов руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. «В 2015 г. банкротством граждан занимались в основном индивидуальные исполнители, сейчас же появилось множество специальных фирм, которые активно рекламируются, — объясняет он. — Индивидуальное ведение банкротства слишком дорого, хотя и услуги компаний стоят недешево — в среднем 100 000–150 000 руб.». По подсчетам Олевинского, удовлетворяется все больше заявлений граждан о личном банкротстве: если с момента вступления поправок количество безуспешных попыток было около 40%, то в 2017 г. — уже лишь четверть.

Граждане и суды привыкают пользоваться процедурой личного банкротства, экономическая ситуация и качество обслуживания долгов тоже серьезно не улучшаются, отмечает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская . «Но народной процедура банкротства граждан не стала, и радикальных изменений здесь не предвидится», — рассуждает она.

Однако количество индивидуальных банкротств все же будет расти похожими темпами вместе с ростом качества услуг по банкротству и появлением бесплатной юридической помощи в этом вопросе, считает Олевинский. «Закон о личном банкротстве также слишком сложен для понимания обычных граждан, пройдет еще год-два, пока его осмыслят», — полагает адвокат.