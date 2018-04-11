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Глава управы района Марьина Роща лично проверила подвалы и никого не нашла
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Глава управы района Марьина Роща лично проверила подвалы и никого не нашла 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
10 апреля корреспондент «ВМ» вместе с главой управы района Марьина Роща Светланой Гордиковой по просьбе местных жителей проверили подвал одного из домов на предмет проживания там нелегальных мигрантов.
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