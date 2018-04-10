Почему османы начали уничтожать христиан

Российская империя вступила в Балканскую войну 1877-1878, чтобы защитить балканских христиан и освободить Болгарию от турецкого владычества. Конфликт, давший толчок к этой войне, коренится в настоящем геноциде христианского населения в Османской империи, продолжавшемся к тому моменту уже 17 лет.

«Больной человек» и его болезни

Ещё до начала Крымской войны 1853-1856 великие державы рассматривали Османскую империю не иначе как «Больного человека Европы». Однако в руках дряхлеющего государства была судьба миллионов христиан, оказавшихся подданными султана после масштабных завоеваний.

Стоит отметить, что кроме преимущественно христианских Балкан, турки управляли Кипром и Родосом, а также территориями на Ближнем Востоке, на которых проживали многочисленные христианские общины.

Согласно Парижскому мирному договору, султан обязывался быть покровителем всех христиан своей империи, а также наделить их равными правами с мусульманами. В действительности, он едва ли мог изменить положение дел, так как на окраинах страны власть прочно находилась в руках наместников.

Каждый из местных правителей руководствовался своими сиюминутными интересами, поэтому специальный фирман, выпущенный для защиты христианского населения, должного эффекта не возымел. На распоряжение болезненно прореагировали многие мусульмане, воспринявшие это как ущемление собственных прав и лишение исключительности.

Ситуация вышла из-под контроля в 1860 году в Сирии , где к тому моменту снова утвердилась власть султана. В 1830-1840-ых годах здесь сначала египетские, а затем и турецкие власти проводили последовательные реформы, целью которых было повысить статус национальных и религиозных меньшинств.

Эти меры вызвали недовольство местных арабов-мусульман, которые начали утрачивать свое преимущественное положение не только в управлении, но и в коммерции. В довершение всего, местные христиане отказались платить налог, освобождавший от военной службы, что было воспринято как вызов.

В результате, на территории современных Ливана и Сирии вспыхнули погромы, в ходе которых погибло по меньшей мере 6 тысяч христиан. Главные зачинщики беспорядков, арабы-друзы, разрушили 3 монастыря и 11 храмов, причём все бесчинства происходили при попустительстве или при помощи османских отрядов.

Европейская общественность осудила бездействие или явный злой умысел турецких властей. Император Франции Наполеон III, считая себя защитником всех христиан, под шумок организовал интервенцию в Ливан. И хотя он был вынужден отозвать войска под нажимом Англии , было понятно, что на этот раз от османского султана ждут строгих мер.

Эффект домино

Султан распорядился расправиться с дамасским губернатором и другими высшими офицерами, а также оказать материальную помощь пострадавшим. Однако эти меры уже не могли восстановить доверия христиан империи.

То там, то здесь начали возникать антитурецкие восстания, жестоко подавлявшиеся. Теперь османские власти всерьёз опасались распада государства, что побуждало их прибегать к неприкрытой жестокости.

Если в истории с сирийским христианами резня была результатом межобщинных трений, то теперь насилие против христиан носило организованный характер, превратившись в государственную политику. Это вызвало всё новые и новые выступления и новый геноцид в ответ.

Кровь единоверцев, пролитая на Ближнем Востоке, сподвигла народ Крита на освободительную войну. В 1866-1869 местное население вело борьбу против османского владычества и за присоединение к христианской Греции . Им удалось освободить практически всю территорию острова, за исключением пяти городов, где сохранилась власть султана.

Вскоре, однако, турки восстановили контроль над Критом, жестоко расправившись с повстанцами. Стамбул все же расширил самоуправление на острове, формально провозгласив равноправие христиан и мусульман. Несмотря на уступки, жестокое подавление восстания продемонстрировало европейским державам, что турки не готовы идти на значительные изменения и что положение христиан под османским владычеством становится все более угрожающим.

Несмотря на оживленные дебаты в парламенте, Великобритания не оказала давления на своего союзника и ни на йоту не отошла от своей протурецкой линии.

Если великим державам пока было мало дела до судьбы христиан в Османской империи, то народы Балкан не сидели сложа руки. В 1869 году в Бухаресте болгары начали тайные приготовления к восстанию против турецкого владычества. В 1875 году в Боснии и Герцеговине началась настоящая освободительная война, которая в 1876 году перекинулась и на Болгарию.

Помощь в борьбе с турками оказали Сербия Черногория , объявившие войну Порте. Мятежи на северных границах империи и угроза отделения заставили султана прибегнуть к традиционной политике геноцида. Регулярные турецкие формирования, а также мусульманские ополченцы, башибузуки, разгромив разрозненные отряды повстанцев, учинили страшную резню.

Только в южной Болгарии погибло по меньшей мере 30 тысяч христиан, в других частях мятежного региона жертв было не меньше. Жесткое подавление восстания вызвало широкий резонанс в Европе и вовлекло в конфликт Россию . Та до последнего придерживалась соглашения 1856 года, стремясь сохранить неприкосновенность Сербии и Черногории, однако зверства турецких войск переполнили чашу терпения.

В России оба крыла общественной мысли, как славянофилы, так и западники, выступали за вооруженную поддержку болгарского народа. События на Балканах привели к кризису правительства Дизраэли в Великобритании, подвергшегося критике за свою неизменно протурецкую политику. Оппозиция во главе с Гладстоном открыто называла консерваторов защитниками турецких убийц.

Так непоследовательная политика турок привела к массовым убийствам представителей христианской конфессии. Ситуация значительно отличалась от XVI или XVII века: теперь христиане достигли достаточного уровня консолидации, чтобы начать освободительную борьбу.

В ответ Порта, стремясь остановить развал дряхлеющей империи, вместо реформ и политических уступок прибегла к вооруженному подавлению выступлений. Таким образом причиной геноцида были не религиозные противоречия, а вполне конкретные политические цели.