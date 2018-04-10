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Почему славяне считали, что у некоторых народов нет души
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Почему славяне считали, что у некоторых народов нет души 

Кириллица 53 минуты назад
Фото: Кириллица
В представлении восточных славян наличие души наравне с телом, обязательным признаком человека. Во время господства языческого мировоззрения душой наделяли деревья, реки, животных и даже камни. Однако с распространением христианства, в народе получили ход искажённые библейские представления о душе.
Душа и дух в Православии
Христианское вероучение разделяет тело, душу и дух. Православная Церковь считает, что душа — это нематериальная сущность человека, находящаяся в его теле. Благодаря душе, тело обретает жизнь. Если души в теле нет, то оно пустая оболочка, труп.
Дух же — это высшая сущность, естество личности, именно дух влечёт и направляет человека к Богу. Поэтому для христианина «бездушным» может быть только мертвец, а вот «бездуховным» может быть любой игнорирующий дух то есть стремление к познанию Всевышнего.
Тёмные души иноземцев
Устная традиция русского народа сохранила некоторое пренебрежение к инородцам. Иногда иноверцам-нехристианам отказывалось в наличии души, но чаще русские говорили об их душах как о «порченых», «тёмных» (то есть непросвещённых, не знающих истину) и полагали, что они не доходят до Бога.
Дефектными, ущербными душами в народе считались души некоторых католиков и протестантов. Свидетельства этого можно найти в пословицах и поговорках: «У немца (или француза) ножки тоненьки, душа коротенька».
Другое отношение было к цыганам, большинство из которых являлись крещёными православными христианами. Русские люди о них говорили: «И у цыгана душа не погана», несмотря на настороженное отношение к этому народу.
Ксенофобы ли русские?
У читателя может сложиться впечатление, что отношение русских к другим народам было прохладным, но это не совсем так. Есть много этнографических и исторических подтверждений, что русский народ отмечал и превозносил качества других народностей: ум, смелость, хозяйственность, порядочность.
Конечно, «своя рубашка ближе к телу» и русская душа понятнее, чем душа иноземца, но русский народ в устной традиции не называет себя самым лучшим народом в мире.
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