Ещё
В Ташкенте обсудили актуальные вопросы узбекско-британских отношений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ташкенте обсудили актуальные вопросы узбекско-британских отношений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 10 апреля /Синьхуа/ — На встрече в МИД Узбекистана с делегацией МИД Великобритании и Северной Ирландии во главе со старшим переговорщиком по Восточной Европе и Центральной Азии Сарой Крофт сегодня были обсуждены актуальные вопросы узбекско-британских отношений. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Основное внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим выходом Великобритании из ЕС. В частности, речь шла о переносе положений действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС в проект будущего узбекско-британского договора. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Комментарий: Как завершится "дипломатическая война" между Западом и Россией? На Филиппинах из изолятора сбежали 17 заключенных State Grid уступит высоковольтные объекты редким птицам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления366
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии105
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам117
Украина арестовала еще одно российское судно819
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение