В Ташкенте обсудили актуальные вопросы узбекско-британских отношений 

Ташкент, 10 апреля /Синьхуа/ — На встрече в МИД Узбекистана с делегацией МИД Великобритании и Северной Ирландии во главе со старшим переговорщиком по Восточной Европе и Центральной Азии Сарой Крофт сегодня были обсуждены актуальные вопросы узбекско-британских отношений. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Основное внимание было уделено вопросам, связанным с предстоящим выходом Великобритании из ЕС. В частности, речь шла о переносе положений действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС в проект будущего узбекско-британского договора. —0—