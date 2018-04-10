Сайты компаний «Русал», «Ренова» и «Базовый элемент» стали недоступны вечером во вторник 

Вечером во вторник, 10 апреля, перестали открываться сайты компании «Ренова», агрохолдинга «Кубань», компании «Базовый элемент», корпорации «Русские машины» (входит в «Базовый элемент»), ОАО «Евросибэнерго», а также сайт компании «Русал», EN+ Group.
В тоже время доступны для работы сайты Газпромбанка, ВТБ, банка «Российская финансовая корпорация», группы ГАЗ, «Газпром бурение», «Рособоронэкспорт», NPV Engineering.
Представитель бизнес-группы «Ренова» не стал комментировать вопрос о недоступности ряда сайтов группы.
Ранее стало известно, что в новый санкционный список включены основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, совладелец USM Holdings Андрей Скоч.
Кроме этого, санкции введены и в отношении 15 юрлиц: агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент»), «Базовый элемент», Finance Limited, En+ Group, ГАЗ, «Газпромбурение», ОАО «Евросибэнерго», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», Rusal plc, Gallistica Diamante, «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Русские машины» и банк «Российская финансовая корпорация».