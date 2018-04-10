Ещё
Сайты компаний «Русал», «Ренова» и «Базовый элемент» стали недоступны вечером во вторник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сайты компаний «Русал», «Ренова» и «Базовый элемент» стали недоступны вечером во вторник 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Вечером во вторник, 10 апреля, перестали открываться сайты компании «Ренова», агрохолдинга «Кубань», компании «Базовый элемент», корпорации «Русские машины» (входит в «Базовый элемент»), ОАО «Евросибэнерго», а также сайт компании «Русал», EN+ Group.
В тоже время доступны для работы сайты Газпромбанка, ВТБ, банка «Российская финансовая корпорация», группы ГАЗ, «Газпром бурение», «Рособоронэкспорт», NPV Engineering.
Представитель бизнес-группы «Ренова» не стал комментировать вопрос о недоступности ряда сайтов группы.
Ранее стало известно, что в новый санкционный список включены основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, совладелец USM Holdings Андрей Скоч.
Кроме этого, санкции введены и в отношении 15 юрлиц: агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент»), «Базовый элемент», Finance Limited, En+ Group, ГАЗ, «Газпромбурение», ОАО «Евросибэнерго», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», Rusal plc, Gallistica Diamante, «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Русские машины» и банк «Российская финансовая корпорация».
Агентство «Москва»: последние новости
С.Григорьев уволен с должности главы управы района Печатники МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта Промежуточные остановки добавлены в маршруты бесплатных поездов ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления339
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам107
Россия заблокировала резолюцию США по Сирии59
Украина арестовала еще одно российское судно806
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии73
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение