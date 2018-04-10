Сайты компаний «Русал», «Ренова» и «Базовый элемент» стали недоступны вечером во вторник

Представитель бизнес-группы «Ренова» не стал комментировать вопрос о недоступности ряда сайтов группы.

Кроме этого, санкции введены и в отношении 15 юрлиц: агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент»), «Базовый элемент», Finance Limited, En+ Group, ГАЗ, «Газпромбурение», ОАО «Евросибэнерго», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», Rusal plc, Gallistica Diamante, «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Русские машины» и банк «Российская финансовая корпорация».