Беременная Светлана Лобода показала обнаженный живот для обложки глянца

В мае Светлана Лобода станет мамой во второй раз. Некоторое время назад артистка, о беременности которой никто даже не подозревал, официально подтвердила свое интересное положение и объявила, что до июня уходит в декрет. Но работа на этом у Светланы не закончилась: сейчас она записывает новый альбом, а недавно выпустила новый клип. Поклонникам Лободы скучать не приходится. В майском номере журнала Cosmopolitan Светлана появилась на обложке с обнаженным животом. По словам продюсера певицы, Лобода стала первой девушкой в интересном положении, которая украсила обложку Cosmopolitan.

В интервью певица призналась, что в ее планах нет долгого отдыха. Лобода планирует совмещать карьеру и воспитание детей. А помощники для этого у нее есть.

— опубликовала Лобода в своем Instagram отрывок из интервью.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

По сообщениям СМИ, отцом ребенка Светланы является 55-летний солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. От отношений с танцором Андреем Царем у Лобода подрастает 6-летняя дочь Ева.

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Фото:Instagram