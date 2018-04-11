В Госдуме призвали Дмитрия Медведева ответить Соединенным Штатам на «хамское поведение» и дать зеркальный ответ на санкции

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На создание препятствий для работы российского бизнеса», — приводит ТАСС слова Володина.

«В этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США, которую они к нам импортируют», — отметил спикер Госдумы, подчеркнув при этом, что «у нас такая возможность есть».