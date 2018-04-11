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В Госдуме призвали Дмитрия Медведева ответить Соединенным Штатам на «хамское поведение» и дать зеркальный ответ на санкции
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В Госдуме призвали Дмитрия Медведева ответить Соединенным Штатам на «хамское поведение» и дать зеркальный ответ на санкции 

Интересант 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
К выступавшему сегодня перед депутатами Государственной думы РФ с отчетом о деятельности правительства за шестилетний срок главе кабмина Дмитрию Медведеву обратился с призывом принять ответные меры в отношении США председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На создание препятствий для работы российского бизнеса», — приводит ТАСС слова Володина.
«В этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США, которую они к нам импортируют», — отметил спикер Госдумы, подчеркнув при этом, что «у нас такая возможность есть».
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