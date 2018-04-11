Вашингтон планирует новые санкции против России 

США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса, сообщает РИА Новости.
Новый пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Санкции также могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
В качестве основной причины усиления экономического давления в документе указано «участие» России в «деле Скрипаля».