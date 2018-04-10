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Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Мюллера, заявил Цукерберг
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Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Мюллера, заявил Цукерберг 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы президента США.
Отвечая на вопрос сенаторов, интервьюировал ли его или его сотрудников офис Мюллера, Цукерберг ответил утвердительно. Он при этом отметил, что его Мюллер не интервьюировал.
"И я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа со спецпрокурором конфиденциальна, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего-то конфиденциального. Позвольте мне пояснить, что я не уверен, была ли повестка (от Мюллера), но я знаю, что мы сотрудничаем с ними", — подчеркнул Цукерберг, выступая на слушаниях в сенате США.
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