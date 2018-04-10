Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Мюллера, заявил Цукерберг

Отвечая на вопрос сенаторов, интервьюировал ли его или его сотрудников офис Мюллера, Цукерберг ответил утвердительно. Он при этом отметил, что его Мюллер не интервьюировал.