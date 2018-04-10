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Такого безграмотного объявления приморцы не видели давно
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Такого безграмотного объявления приморцы не видели давно 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жителей Приморья шокировало безграмотное объявление в одном из медицинских учреждений Уссурийска, сообщает PRIMPRESS.
Фотографию объявления опубликовал блогер Марк Чернослив. По словам женщины, приславшей снимок, бумагу она увидела в «рентген-кабинете на ул. Некрасова». Судя по всему, речь идет о первой городской поликлинике.
В объявлении прописан регламент прохождения флюорографии. Кроме прочего, указано, что с 12:00 до 13:00 процедуру будет проходить «дом афецеров», а с 8:00 до 9:00 — «коледж культуры».
Грамматические ошибки в тексте вызвали бурную реакцию среди подписчиков блогера. Несколько десятков пользователей отметили, что они шокированы увиденным. «Миксер мне в глаза», «Кошмар», «Позорище», «Да здравствует ЕГЭ», «Ужас», «У меня орфографический инсульт», «Может, это шутка?» — пишут юзеры.
Хотя нашлись и те, кто не придал значение этому казусу: «Главное, чтобы лечили грамотно».
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