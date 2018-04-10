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Фотошоп? От нереально тонкой талии Ким Кардашьян невозможно оторвать взгляд
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Фотошоп? От нереально тонкой талии Ким Кардашьян невозможно оторвать взгляд 

WMJ.ru 26 минут назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян сейчас отдыхает на курорте и оттуда делится с фолловерами фото в бикини. И пока одни расхваливают фигуру матери двоих детей, другие задаются вопросом: а действительно ли формы Ким выглядят именно так в реальности? Дело в том, что звезду реалити уже неоднократно ловили на любви к фотошопу, поэтому теперь она не особенно вызывает доверия. В частности, внимание привлекает нереально тонкая талия Ким, которой она хвастается на всех своих фотографиях.
Явных признаков фотошопа на кадрах нет. Но, может, Ким после стольких упреков в свой адрес наконец-то научилась незаметно редактировать свои снимки. Или же эффект столь тонкой талии достигается за счет сильно пышных бедер, как думаешь?
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Фото:Instagram
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