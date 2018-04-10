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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе
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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в минусе 

Прайм 25 минут назад
МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в «красной зоне», свидетельствуют данные биржи.
По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,94%, до 4,86 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,78%, до 61,68 доллара, "Новатэка" — сократилась на 0,32%, до 124,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,7% — до 4,42 доллара, "Газпром нефти" — на 3,03%, до 24 долларов. Расписки En+ Group закрылись ростом на 7,14%, до 6 долларов.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 3,15%, до 15,41 доллара, НЛМК — снизилась на 0,08%, до 24,2 доллара, "Северстали" — увеличилась на 1,57%, до 14,22 доллара.
Бумаги ВТБ подешевели на 3,25%, до 1,81 доллара, Сбербанка — на 4,74%, до 14,16 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», сократилась на 0,53%, до 18,8 доллара.
Расписки "Магнита" опустились в цене на 2,39%, до 17,76 доллара, «Ленты» — на 6,25%, до 4,88 доллара. Бумаги АФК «Система» потеряли 5,63%, теперь они стоят 3,35 доллара.
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