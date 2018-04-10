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Европу захлестнули массовые забастовки работников транспорта
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Европу захлестнули массовые забастовки работников транспорта 

ТВ Центр 32 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Сердце студенческого Парижа бьется в учащенном ритме. Правительство анонсировало масштабную реформу образования. Студенты и школьники категорически против. Все крупнейшие профсоюзы вышли на манифестацию, передает "ТВ Центр".
У стен степенной Сорбонны кипят страсти. Власти намерены ввести конкурс на поступление в бакалавриат, раньше после окончания школы любой желающий мог стать слушателем первого курса, и ограничить число бюджетных мест в вузах. Для устоявшейся системы французского образования — шоковая терапия. Реакция — самые массовые за последние полвека студенческие волнения.
И ведь учащиеся — не единственные, у кого накопились претензии к властям. Локомотив протестов — железнодорожники. Правительство собралось приватизировать национального перевозчика. А перед этим — сократить льготы для сотрудников компании. В ответ — возобновляемая забастовка. Через каждые три дня на работу не выходит почти половина машинистов и кондукторов.
Результат — самый масштабный транспортный коллапс в истории Франции. На перронах пригородных электричек давка такая, что пассажиры падают на пути. Убытки компании уже больше 100 миллионов евро. И это только начало — железнодорожники обещают продлить протесты до августа. Студенты и вовсе бастуют бессрочно.
Фамилия президента на митингах звучит все чаще. Для сокращения дефицита бюджета Эммануэль Макрон затеял реформу почти всех социальных служб. Акции протеста планируют французские энергетики и мусорщики. Активисты зеленых и антиправительственного движения анархистов накануне устроили настоящее побоище с полицией. Стражи порядка попытались выполнить приказ властей и снести нелегальную коммуну в Нотр-де-Ланде.
Свою забастовку продолжают и работники крупнейшей французской авиакомпании Air France. Во вторник перевозчику пришлось отменить около четверти рейсов.
На табло вылетов немецкого Франкфурта сплошь «отмены». Как и в Мюнхене, Кельне, Бремене. Пилоты Lufthansa присоединились к протесту французских коллег. Всего от отмены вылетов могут пострадать около 90 тысяч пассажиров. В авиакомпании призвали заранее проверять статус рейса и искать альтернативы. Которых, возможно, останется не так уж и много. К протесту, начатому работниками воздушных гаваней, уже присоединились сотрудники наземного общественного транспорта.
Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро «ТВ Центра».
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