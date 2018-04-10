Европу захлестнули массовые забастовки работников транспорта

Сердце студенческого Парижа бьется в учащенном ритме. Правительство анонсировало масштабную реформу образования. Студенты и школьники категорически против. Все крупнейшие профсоюзы вышли на манифестацию, передает "ТВ Центр"

У стен степенной Сорбонны кипят страсти. Власти намерены ввести конкурс на поступление в бакалавриат, раньше после окончания школы любой желающий мог стать слушателем первого курса, и ограничить число бюджетных мест в вузах. Для устоявшейся системы французского образования — шоковая терапия. Реакция — самые массовые за последние полвека студенческие волнения.

И ведь учащиеся — не единственные, у кого накопились претензии к властям. Локомотив протестов — железнодорожники. Правительство собралось приватизировать национального перевозчика. А перед этим — сократить льготы для сотрудников компании. В ответ — возобновляемая забастовка. Через каждые три дня на работу не выходит почти половина машинистов и кондукторов.

Результат — самый масштабный транспортный коллапс в истории Франции . На перронах пригородных электричек давка такая, что пассажиры падают на пути. Убытки компании уже больше 100 миллионов евро. И это только начало — железнодорожники обещают продлить протесты до августа. Студенты и вовсе бастуют бессрочно.

Фамилия президента на митингах звучит все чаще. Для сокращения дефицита бюджета Эммануэль Макрон затеял реформу почти всех социальных служб. Акции протеста планируют французские энергетики и мусорщики. Активисты зеленых и антиправительственного движения анархистов накануне устроили настоящее побоище с полицией. Стражи порядка попытались выполнить приказ властей и снести нелегальную коммуну в Нотр-де-Ланде.

Свою забастовку продолжают и работники крупнейшей французской авиакомпании Air France . Во вторник перевозчику пришлось отменить около четверти рейсов.