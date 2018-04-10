Советы эксперта: Как нужно себя вести во время апрельских магнитных бурь

После первого по-настоящему теплого, если не жаркого дня в столице вечером 10 апреля начался дождь, и даже подоспела первая весенняя гроза.

Синоптики о ней предупреждали, врачи говорили и о метеобурях, которых в апреле «по плану» немало. Как пережить погодные экстремумы, «Вечерке» рассказала терапевт Елена Румянцева

— Среди части моих коллег существует критическое отношение к степени влияния магнитных бурь на состояние человека. Некоторые полагают, что человеку полностью здоровому они вообще не страшны, на что я, правда, всегда спрашиваю, где таких людей сейчас надо искать. На самом деле, влияние природных явлений на состояние и самочувствие человека давно доказано. И более того — это проверено на многих пациентах: магнитные бури реально «работают». Поскольку сейчас мы вступаем в череду магнитных отклонений от нормы, тем, кто реагирует на них, нужно быть очень внимательными к своему состоянию. Хотя на самом деле бури могут «накрыть» кого угодно.

Чем опасны эти явления? В первую очередь тем, что обостряют все имеющиеся у человека хронические заболевания. Плюс к этому, могут возникнуть головные боли, иногда не подолгу не отпускающие, нервное или, напротив, апатичное состояние, а то и полный упадок сил. Некоторые люди в такие моменты испытывают раздражение на окружающих, у кого-то отекают ноги, болят руки, суставы — словом, состояние это далеко от нормы. Причем вот что интересно: один и тот же человек может реагировать на магнитные бури по-разному — когда головной болью, когда общей вялостью или резкой ломотой в суставах.

При этом медики так и не придумали до сих пор, каким образом можно измерять, скажем так, «уровень метеочувствительности». Так что и действовать нам приходится в определенном смысле вслепую. Не будем также списывать со счетов и то, что магнитные бури частью населения воспринимаются как нечто важное исключительно по причине мнительности и повышенной возбудимости. Таким людям, не знай они, что наступает день повышенных магнитных возбуждений, было бы их легче переносить! Тем не менее, будем исходить из того, что проблемы у нас — реальные, и постараемся минимизировать влияние бурь на нас и наших близких.

Магнитные возмущения начали усиливаться с начала этой недели — многие это уже прочувствовали на себе, хотя бурь как таковых еще не наступило. А вот начиная с завтрашнего дня, с 11 апреля, и по 16 апреля включительно, я бы очень советовала всем, кто знает за собой «грех метеозависимости», быть начеку. Вся аптечка, что называется, должна быть при вас — от валидола и нитроглицерина до кардиомагнила и обезболивающих.

Весной к тому же многие люди реагируют на активное солнце. И в солнечные дни, пожалуйста, постарайтесь, во-первых, без лишней нужды не совершать дальних или затратных эмоционально поездок, а, во-вторых, пользуйтесь темными очками. Солнца не было долго, вы можете себя плохо себя чувствовать под его лучами хотя бы потому, что ваши глаза, связанные, как вы понимаете, с мозгом, передают ему какие-то новые, забытые импульсы. Вы привыкните к яркому свету и все наладится, но сейчас организму нужно помочь.

После 15 апреля метеоситуация немного успокоится, но состояние магнитного поля все равно будет неровным. Это значит, что вы должны вести себя аккуратно, прислушиваться к себе. А вот на 19 и 21 апреля буря уже фактически запланирована. С учетом того, что сейчас меняется сезон, нужно быть особо аккуратными тем, кто страдает кардиологическими заболеваниями и жалуется на суставы.

Как правило, я не раз замечала это по своим пациентам, в это время нарушается и сон: он либо становится тревожным, либо вообще пропадает. Запаситесь заранее легкими снотворными средствами, пейте на ночь некрепкий чай с мятой, примите капли пустырника или валерианы. Нет ничего зазорного в том, чтобы и при небольшом недомогании обратиться врачу, измерить лишний раз давление.

Моя практика показывает, что с магнитными бурями нельзя бороться полной апатией и «пересиживанием» дома. Обязательно совершите прогулку! Себя надо жалеть, но лишь до определенной степени, иначе и правда превратитесь в человека, полностью зависящего от капризов погоды! Не занимайтесь слишком активно физическим трудом, но и не исключайте его полностью, не конфликтуйте с людьми — это вам же поднимает давление. Питайтесь правильно, а не в фаст-фуде, а если очень метеозависимы, то примите с утра таблетку дибазола — как это ни удивительно, но он реально помогает справиться с неприятными для нас природными возмущениями.

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