В Одесской области 95% автомобильных дорог нуждаются в ремонте

Такое заявление сделал руководитель Службы автодорог в Одесской области Олег Варивода во время пресс-конференции, прошедшей на днях в Одесском Центре развития местного самоуправления. По словам чиновника, в прошлом году в регионе было отремонтировано 256 километров автомобильных дорог, что является рекордным показателем за все время существования независимой Украины . Но даже этот рекорд кажется незначительным, если учесть, что общая протяженность автомагистралей области составляет более 8500 километров и большая часть из них требует ремонта.

«Мы стараемся даже текущий ремонт выполнять методом холодного рестайлинга, который по результатам максимально близок к капитальному», — объяснил О. Варивода. Также он рассказал, что в текущем году запланирована реставрация таких трасс, как Одесса-Рени, Одесса-Киев, Одесса-Вознесенск и Винница-Гайсин-Раздельная, а также моста через Хаджибеевский лиман. Сроки реализация этих проектов зависят от финансирования. Ремонтные работы должны начаться уже в начале апреля. Сейчас состояние одесских дорог, по словам очевидцев, можно охарактеризовать как «ужасное».