В Одесской области 95% автомобильных дорог нуждаются в ремонте 

Такое заявление сделал руководитель Службы автодорог в Одесской области Олег Варивода во время пресс-конференции, прошедшей на днях в Одесском Центре развития местного самоуправления. По словам чиновника, в прошлом году в регионе было отремонтировано 256 километров автомобильных дорог, что является рекордным показателем за все время существования независимой Украины. Но даже этот рекорд кажется незначительным, если учесть, что общая протяженность автомагистралей области составляет более 8500 километров и большая часть из них требует ремонта.
«Мы стараемся даже текущий ремонт выполнять методом холодного рестайлинга, который по результатам максимально близок к капитальному», — объяснил О. Варивода. Также он рассказал, что в текущем году запланирована реставрация таких трасс, как Одесса-Рени, Одесса-Киев, Одесса-Вознесенск и Винница-Гайсин-Раздельная, а также моста через Хаджибеевский лиман. Сроки реализация этих проектов зависят от финансирования. Ремонтные работы должны начаться уже в начале апреля. Сейчас состояние одесских дорог, по словам очевидцев, можно охарактеризовать как «ужасное».