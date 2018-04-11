В Вашингтоне подготовили новые санкции против госдолга России и российских банков

США предлагает ввод ограничительных мер в связи с «делом Скрипаля».

В базе документов конгресса США появился текст законопроекта, который предусматривает введение полного запрета на любые операции с российским государственным долгом для американских физических и юридических лиц. Вместе с этим, предлагается также запретить сделки с рядом российских банков.

Как сообщают «Известия», законопроект назван ответом на отравление в британском Солсбери семьи Скрипалей.