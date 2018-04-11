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В Вашингтоне подготовили новые санкции против госдолга России и российских банков
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В Вашингтоне подготовили новые санкции против госдолга России и российских банков 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
США предлагает ввод ограничительных мер в связи с «делом Скрипаля».
В базе документов конгресса США появился текст законопроекта, который предусматривает введение полного запрета на любые операции с российским государственным долгом для американских физических и юридических лиц. Вместе с этим, предлагается также запретить сделки с рядом российских банков.
Как сообщают «Известия», законопроект назван ответом на отравление в британском Солсбери семьи Скрипалей.
Напомним, ранее, 6-го апреля США ввели санкции против 38-ми российских физических и юридических лиц. Российский сенатор Алексей Пушков назвал новые антироссийские санкции «ветрами ледяной войны».
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