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Описан сценарий возможной войны между Россией и США из-за Сирии
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Описан сценарий возможной войны между Россией и США из-за Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
США и Россия находятся на пороге крупнейшего с 60-х кризиса, который угрожает вылиться в полномасштабную войну между этими державами, пишет National Interest, описывая сценарий возможного конфликта, который может начаться в Сирии.
Издание ссылается, в частности, на мнение эксперта и бывшего пилота B-52 ВВС США Марка Ганцингера, который считает, что Пентагон может использовать высокоточные крылатые ракеты, сообщает National Interest.
При этом США скорее всего не станут использовать военные каналы связи с Россией, считает издание, чтобы Москва не смогла предупредить своего сирийского союзника.
Портал предполагает, что США используют крылатые ракеты «Томагавк» или AGM-86C, чтобы нанести удары в глубине Сирии. Ракеты летают на чрезвычайно низкой высоте, огибая ландшафт, что снижает возможность их уничтожениями российскими системами С-400 и С-300, развернутыми в Сирии.
Также США могли бы использовать самолеты с технологиями стелс — B-2 и F-22. Россия может обнаружить эти самолеты, но вряд ли сможет поразить, считает портал.
Если российские войска пострадают от воздушного удара США или коалиции, Москва также ответит силой, пишет портал, ссылаясь на аналитиков, которые уверены, что в этот раз Кремль не блефует.
Издание считает, что Россия может нанести ответный удар по США и союзным базам не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Удары могут быть нанесены по базам, откуда применяется американская авиация. Для этого у России есть высокоточное оружие — в частности, крылатая ракета X-101, которую могут нести стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Такой конфликт может выйти из-под контроля, считают эксперты, опрошенные порталом.
В итоге, пишет National Interest, в следующие сутки мир может столкнуться с самым опасным моментом со времен Карибского кризиса. Результатом может стать либо беспрецедентная катастрофа, когда между Россией и США начнется открытая война, либо опыт, который поможет предотвратить будущие кризисы.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, каким может быть удар США по Сирии.
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