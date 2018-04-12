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Сын Толкина выпустит неизданную книгу по вселенной «Властелина колец»
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Сын Толкина выпустит неизданную книгу по вселенной «Властелина колец» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Кристофер Толкин, сын знаменитого английского писателя Джона Рональда Роэула Толкина, собирается выпустить ранее не издававшуюся книгу своего отца «Падение Гондолина», пишет BBC.
Выпуск планируется на август 2018 года. Все действия в книге происходят до событий, описанных во «Властелине колец». В ней рассказывается о взятии эльфийского города Морготом — олицетворением тьмы во вселенной произведений Толкина.
93-летний Кристофер Толкин почти всю жизнь посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных текстов своего отца.
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