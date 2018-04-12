Сын Толкина выпустит неизданную книгу по вселенной «Властелина колец»

Выпуск планируется на август 2018 года. Все действия в книге происходят до событий, описанных во «Властелине колец». В ней рассказывается о взятии эльфийского города Морготом — олицетворением тьмы во вселенной произведений Толкина.

93-летний Кристофер Толкин почти всю жизнь посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных текстов своего отца.