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Сын Толкина опубликует его первую книгу о Средиземье
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Сын Толкина опубликует его первую книгу о Средиземье 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
93-летний сын британского писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер Толкин этим летом собирается выпустить первую книгу своего отца под названием «Падение Гондолина», сообщает The Guardian.
"Падение Гондолина", поясняет издательство HarperCollins, рассказывает о прекрасном и загадочном городе, уничтоженном темными силами. Отмечается, что это первая история мира Средиземья, где впоследствии развернутся события «Властелина колец» и «Хоббита». Книга была написана Толкином в больнице, и в ней впервые встречаются такие постоянные обитатели его миров, как орки и балроги. Выход издания запланирован на август 2018 года.
В мае 2017 года Кристофер Толкин опубликовал еще одну книгу Джона Р. Р. Толкина о мире Средиземья — «Берен и Лютиэн». Ее он также презентовал как предшествовавшую событиям «Властелина колец» и после ее выхода планировал более не работать с книгами отца, изучению и редактуре которых посвятил всю жизнь.
Ранее компания Amazon заявила о съемках пяти сезонов сериала по мотивам трилогии «Властелин колец».
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