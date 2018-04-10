Гусев: Мы, мужчины, недооцениваем женщин

Псковская, Новгородская и Тверская области давно превратились в отстающие. Оттуда бежит молодежь и, соответственно, население стареет. Поэтому, как мне кажется, здесь уровень смертности напрямую связан с уровнем жизни. Впрочем, что касается регионов, где продолжительность жизни высокая, то это вовсе не значит, что они очень богаты. Однако, это значит, что в этих регионах создана благоприятная, я бы сказал, национально-экономическая ситуация. Поэтому молодежь остается жить в родных городах, а старики чувствуют заботу о себе.

Топ-2: Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Павел Гусев: Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение было принято на тайном голосовании во время облсовета.

Теперь главное — чтобы в регионе не началось двоевластие. Хотя, мне почему-то кажется, что этого не случится. Думаю, исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев — сильная личность. Надеюсь, что в регионе будет новый сильный губернатор, который сумеет исправить проблемы, которые накопились за последнее время, и улучшить отношения власти с народом. А дальше — посмотрим.

Топ-3: Больше половины россиян видят для себя идеальным начальником мужчину Павел Гусев: 56 процентов россиян видят для себя идеальным начальником мужчину, а женщину лишь девять. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа

Есть определенная историческая несправедливость в том, что женщину не считают лидером и хорошим руководителем. Но я хочу напомнить вам о Екатерине II. Она создала удивительную команду и эта команда под ее руководством сделала Россию процветающей. А еще я вам хочу сказать по своему опыту, как мужчина — руководитель, что у меня есть много подразделений, которые возглавляют женщины. Так вот, именно эти подразделения и делают мой издательский дом хорошим, выгодным бизнесом. Это — лучшее доказательство того, что мы, мужчины, недооцениваем женщин, и сами же оказываемся в дураках.

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