Ещё
Гусев: Мы, мужчины, недооцениваем женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гусев: Мы, мужчины, недооцениваем женщин 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Минздрав назвал пятерку регионов с самым низким уровнем смертности Павел Гусев: Минздрав назвал пятерку регионов с самым низким уровнем смертности. Это Ингушетия, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Ханты-Мансийский АО. Самая высокая смертность в стране в 2017 году наблюдалась в Псковской, Новгородской и Тверской областях.
Псковская, Новгородская и Тверская области давно превратились в отстающие. Оттуда бежит молодежь и, соответственно, население стареет. Поэтому, как мне кажется, здесь уровень смертности напрямую связан с уровнем жизни. Впрочем, что касается регионов, где продолжительность жизни высокая, то это вовсе не значит, что они очень богаты. Однако, это значит, что в этих регионах создана благоприятная, я бы сказал, национально-экономическая ситуация. Поэтому молодежь остается жить в родных городах, а старики чувствуют заботу о себе.
Топ-2: Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Павел Гусев: Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение было принято на тайном голосовании во время облсовета.
Теперь главное — чтобы в регионе не началось двоевластие. Хотя, мне почему-то кажется, что этого не случится. Думаю, исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев — сильная личность. Надеюсь, что в регионе будет новый сильный губернатор, который сумеет исправить проблемы, которые накопились за последнее время, и улучшить отношения власти с народом. А дальше — посмотрим.
Топ-3: Больше половины россиян видят для себя идеальным начальником мужчину Павел Гусев: 56 процентов россиян видят для себя идеальным начальником мужчину, а женщину лишь девять. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.
Есть определенная историческая несправедливость в том, что женщину не считают лидером и хорошим руководителем. Но я хочу напомнить вам о Екатерине II. Она создала удивительную команду и эта команда под ее руководством сделала Россию процветающей. А еще я вам хочу сказать по своему опыту, как мужчина — руководитель, что у меня есть много подразделений, которые возглавляют женщины. Так вот, именно эти подразделения и делают мой издательский дом хорошим, выгодным бизнесом. Это — лучшее доказательство того, что мы, мужчины, недооцениваем женщин, и сами же оказываемся в дураках.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Экономист: Санкции США по госдолгу не повлияют на экономику России Мэй не получила приглашения на свадьбу принца Гарри Защитившая школьников пермская учительница получила медалью «За отвагу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления180
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам87
Украина арестовала еще одно российское судно741
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ243
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение