Гусев: Мы, мужчины, недооцениваем женщин 

Топ-1: Минздрав назвал пятерку регионов с самым низким уровнем смертности Павел Гусев: Минздрав назвал пятерку регионов с самым низким уровнем смертности. Это Ингушетия, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Ханты-Мансийский АО. Самая высокая смертность в стране в 2017 году наблюдалась в Псковской, Новгородской и Тверской областях.
Псковская, Новгородская и Тверская области давно превратились в отстающие. Оттуда бежит молодежь и, соответственно, население стареет. Поэтому, как мне кажется, здесь уровень смертности напрямую связан с уровнем жизни. Впрочем, что касается регионов, где продолжительность жизни высокая, то это вовсе не значит, что они очень богаты. Однако, это значит, что в этих регионах создана благоприятная, я бы сказал, национально-экономическая ситуация. Поэтому молодежь остается жить в родных городах, а старики чувствуют заботу о себе.
Топ-2: Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Павел Гусев: Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Решение было принято на тайном голосовании во время облсовета.
Теперь главное — чтобы в регионе не началось двоевластие. Хотя, мне почему-то кажется, что этого не случится. Думаю, исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев — сильная личность. Надеюсь, что в регионе будет новый сильный губернатор, который сумеет исправить проблемы, которые накопились за последнее время, и улучшить отношения власти с народом. А дальше — посмотрим.
Топ-3: Больше половины россиян видят для себя идеальным начальником мужчину Павел Гусев: 56 процентов россиян видят для себя идеальным начальником мужчину, а женщину лишь девять. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.
Есть определенная историческая несправедливость в том, что женщину не считают лидером и хорошим руководителем. Но я хочу напомнить вам о Екатерине II. Она создала удивительную команду и эта команда под ее руководством сделала Россию процветающей. А еще я вам хочу сказать по своему опыту, как мужчина — руководитель, что у меня есть много подразделений, которые возглавляют женщины. Так вот, именно эти подразделения и делают мой издательский дом хорошим, выгодным бизнесом. Это — лучшее доказательство того, что мы, мужчины, недооцениваем женщин, и сами же оказываемся в дураках.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.