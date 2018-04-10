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Анатолий Бышовец: Охранник должен быть выносливым и хорошо тренированным
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Анатолий Бышовец: Охранник должен быть выносливым и хорошо тренированным 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Анатолий Бышовец, футбольный тренер:
Я поддерживаю инициативу Росгвардии усилить контроль за подготовкой частных охранников, присмотреться к тем структурам, которые их готовят. А также вооружить хотя бы травматическим оружием тех, кто охраняет места массового скопления людей, более 50 человек.
Для того чтобы люди чувствовали себя в безопасности в торговых центрах, театрах, местах культуры и отдыха, на спортивных стадионах, в домах детского творчества, охранники должны обладать серьезными навыками. В том числе и природными. К слову, один из самых важных — это, я считаю, здоровая психика, которая позволяет в сложных, стрессовых ситуациях принять грамотное решение. Также, что, конечно, не менее значимо, в той же критической атмосфере — чоповцы должны быть и достаточно самоотверженны. Это когда речь идет о спасении людей, когда нужно принять незамедлительное решение, совершить правильный поступок, чтобы предотвратить большие потери. Но просто так, без конкретных знаний не примешь достойного решения. Безусловно, все грамотные действия вытекают из того, насколько охранник усвоил и владеет определенным инструктажем, правилами поведения при ЧС, насколько он хорошо их помнит и держит в голове. Одним словом, должна быть быстрая скорость реакции, умение сохранить и холодную голову, и горячее сердце.
Конечно, физическая и спортивная подготовка тоже важны для каждого охранника. Он должен быть выносливым и хорошо тренированным.
Но, к сожалению, та охрана, которую мы в большинстве своем сейчас наблюдаем (надеюсь, это не касается сотрудников Росгвардии), — совершенно никчемные люди. А многие из них охраняют школы и детские сады. Как показывает статистика, они ограничиваются лишь формой, напоминающей о том, что эти люди могут защитить.
А некоторые даже и внешним видом не напугают преступников. Но это уже другая социальная проблема, когда в качестве охраны берут пенсионеров. Пожилые идут за добавкой к пенсии, пусть даже и незначительной.
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