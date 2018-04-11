На маршрутах бесплатных поездов ЧМ-2018 организуют промежуточные остановки

В расписание порядка 500 дополнительных поездов для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ добавлены промежуточные остановки в городах по ходу движения. Жители этих населенных пунктов также смогут оформить бесплатные билеты, бронирование стало доступным на сайте «Транспортной дирекции-2018».

Владимир. Например, на маршруте Санкт-Петербург-Адлер добавлено четыре промежуточных остановки: Тверь , Ростов Главный, Краснодар 1 и Туапсе , а на маршруте Москва-Екатеринбург — Нижний Новгород, Казань

"К нам поступало большое количество обращений от болельщиков, которые просили добавить промежуточные остановки на маршрутах дополнительных поездов. Мы с коллегами из АО «ФПК» провели большую работу и постарались учесть запросы пассажиров и вот теперь стало доступным бронирование с промежуточных остановок, например, с таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Краснодар и других", — рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция 2018» Кирилл Поляков

Подробнее о бесплатных поездах ЧМ-2018 читайте в материале welcome2018.com.

Всего добавлено 11 промежуточных остановок для 495 дополнительных поездов: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Рузаевка , Казань, Казань-2 (Восстание), Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский.