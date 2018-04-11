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На маршрутах бесплатных поездов ЧМ-2018 организуют промежуточные остановки
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На маршрутах бесплатных поездов ЧМ-2018 организуют промежуточные остановки 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 59 минут назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
В расписание порядка 500 дополнительных поездов для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ добавлены промежуточные остановки в городах по ходу движения. Жители этих населенных пунктов также смогут оформить бесплатные билеты, бронирование стало доступным на сайте «Транспортной дирекции-2018».
Например, на маршруте Санкт-Петербург-Адлер добавлено четыре промежуточных остановки: Тверь, Ростов Главный, Краснодар 1 и Туапсе, а на маршруте Москва-Екатеринбург — Нижний Новгород, Казань и Владимир.
"К нам поступало большое количество обращений от болельщиков, которые просили добавить промежуточные остановки на маршрутах дополнительных поездов. Мы с коллегами из АО «ФПК» провели большую работу и постарались учесть запросы пассажиров и вот теперь стало доступным бронирование с промежуточных остановок, например, с таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Краснодар и других", — рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция 2018» Кирилл Поляков.
Подробнее о бесплатных поездах ЧМ-2018 читайте в материале welcome2018.com.
Всего добавлено 11 промежуточных остановок для 495 дополнительных поездов: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Рузаевка, Казань, Казань-2 (Восстание), Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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