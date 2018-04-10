Валуев: «Пилить» деньги — не обязательно российское понятие

Представитель американского Госдепа объявила Россию чуть ли не персоной нон-грата в контексте того, что мы, якобы, поддерживаем террористов. Так или иначе, получается, что косвенно она поддерживает теорию о химатаке в городе Дума в Сирии. На сегодняшний день никаких фактов, подтверждающих этот фейк (надо сказать, один из самых обсуждаемых в западной прессе), нет. Официальные представители Красного креста и «белых касок» не изъявили желания приехать и убедиться в том, что никаких пострадавших от, якобы, химатаки в местных больницах не наблюдается. Российская Федерация всеми силами пытается сдержать яростный порыв США и стран НАТО , которые свою ястрибиную политику видят в том, чтобы расчленить Сирийское государство для высасывания ресурсов и укрепления геополитического влияния.

Топ-2: Юлию Скрипаль выписывают из больницы Николай Валуев: По данным СМИ Юлию Скрипаль выписывают из больницы. Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, состояние её отца также перестало быть критическим и постепенно улучшается.

Тут нужно понимать, что определенные представители британского истеблишмента ловят здесь свои политические очки, стремясь укрепить влияние у себя дома. Таким образом они пытаются не сплотить нацию, а отвлечь народ от собственных политических провалов. Это общепринятый, общемировой тренд — уводить общественное мнение от реальных неблаговидных событий внутри страны.

Топ-3: В посольстве РФ в США рассказали, почему Западу не выгоден наплыв болельщиков на ЧМ-2018 Николай Валуев: Белый дом боится, что огромному числу американцев и англичан, которые отправятся на ЧМ по футболу, понравится Россия, и значительная часть населения перестанет верить антироссийской пропаганде. Именно так отреагировали в нашем посольстве в Вашингтоне на рекомендации жителям Штатов не ездить на мундиаль-2018.

Мы провели Олимпиаду в Сочи . Тогда абсолютное большинство наших гостей убедилось, что вся истерия и пропаганда, которая была перед началом Игр и даже во время Олимпиады, мягко говоря, не соответствует действительности. Сейчас все повторяется один в один, даже фразы не меняются! То есть, даже не потрудились отработать те деньги, которые были выделены. Кстати, это говорит о том, что «пилить» деньги — это не обязательно российское понятие.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.