Производители бытовой техники сообщили о росте цен из-за ослабления рубля

Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ретейлеров о возможном росте закупочных цен на 5–10% на фоне снижения курса рубля. Об этом СМИ рассказали в компаниях «Эльдорадо» и « М. Видео ».

«ФедералПресс» напоминает, что «М. Видео» до конца года закроет сделку по покупке «Эльдорадо». Вместе они занимают около 26% российского рынка продаж бытовой техники.

Об увеличении закупочных цен также предупредил интернет-холдинг «Юлмарт». Ожидается, что цены вырастут на все компьютерные комплектующие, компьютеры и ноутбуки и отчасти на бытовую технику.

По словам представителей рынка, цены вернутся к прежним значениям, если рубль стабилизируется.

На фоне новых санкций курс евро вырос почти на 5 рублей. Официальный курс доллара вырос на 3,8 рубля.