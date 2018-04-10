Производители бытовой техники сообщили о росте цен из-за ослабления рубля 

Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ретейлеров о возможном росте закупочных цен на 5–10% на фоне снижения курса рубля. Об этом СМИ рассказали в компаниях «Эльдорадо» и «М. Видео».
«ФедералПресс» напоминает, что «М. Видео» до конца года закроет сделку по покупке «Эльдорадо». Вместе они занимают около 26% российского рынка продаж бытовой техники.
Об увеличении закупочных цен также предупредил интернет-холдинг «Юлмарт». Ожидается, что цены вырастут на все компьютерные комплектующие, компьютеры и ноутбуки и отчасти на бытовую технику.
По словам представителей рынка, цены вернутся к прежним значениям, если рубль стабилизируется.
Как ранее писал «ФедералПресс», Минфин США внес в санкционный список 14 российских компаний и 24 граждан России, среди которых оказались основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Ренова» Виктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керимов, бизнесмен Игорь Ротенберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.
На фоне новых санкций курс евро вырос почти на 5 рублей. Официальный курс доллара вырос на 3,8 рубля.