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Жителя Твери осудили за публикацию флага с оскорблениями «всех и сразу»
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Жителя Твери осудили за публикацию флага с оскорблениями «всех и сразу» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пролетарский райсуд Твери на трое суток арестовал местного жителя по фамилии Гризан за публикацию с соцсети «ВКонтакте» флага, «который может оскорбить всех и сразу».
Как сообщает «Медиазона», в декабре 2017 года Гризан на своей странице «ВКонтакте» разместил картинку, которая называлась «Флаг, который может оскорбить всех и сразу». В судебном акте говорится, что это «фотоизображение прямоугольника с полосками разных цветов», в центре которого была свастика, а кроме нее — флаг ЛГБТ, шестиконечные звезды, синие полосы флага Конфедеративных штатов Америки и пентаграммы.
Также на странице Гризана была картинка с надписью «1941-1945 можем повторить», на которой изображены два человека, занимающихся сексом; у одного из них вместо головы свастика, у второго — серп и молот.
Фигурант административного разбирательства признался, что нарушил статью КоАП «публичная демонстрация нацистской символики», за что и получил арест.
Ранее его уже судили по статье УК «возбуждение ненависти или вражды», за что Гризан получил один год и семь месяцев лишения свободы условно. Тогда его признали виновным в разжигании ненависти к ветеранам, правоохранителям и служителям РПЦ.
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