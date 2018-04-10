Россия отменила размещение облигаций федерального займа впервые с 2015 года 

Министерство финансов России отменило назначенное на среду размещение облигаций федерального займа впервые с 2015 года.
«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
Плановый объем Минфина по размещению облигаций во II квартале этого года составляет 450 миллиардов рублей.
Ранее об отмене размещения пятилетних биржевых облигаций на сумму в 15 миллиардов рублей в связи «с волатильностью на финансовых рынках» сообщил Сбербанк.
10 апреля стало известно, что в Конгрессе США подготовили пакет санкций против государственного долга и банков России. В случае принятия документа для физических и юридических лиц из США будут запрещены любые операции с российским госдолгом.
Запрет также коснется облигаций ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка. С этими кредитными учреждениями блокируются любые операции и запрещаются сделки с их активами.