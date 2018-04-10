Россия отменила размещение облигаций федерального займа впервые с 2015 года

Министерство финансов России отменило назначенное на среду размещение облигаций федерального займа впервые с 2015 года.

«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Плановый объем Минфина по размещению облигаций во II квартале этого года составляет 450 миллиардов рублей.

Ранее об отмене размещения пятилетних биржевых облигаций на сумму в 15 миллиардов рублей в связи «с волатильностью на финансовых рынках» сообщил Сбербанк