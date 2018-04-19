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У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии, пишут СМИ
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У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Французские ВВС и корабли при нанесении удара по Сирии смогли выпустить только 12 ракет из 16, сообщает в четверг газета Point.
"Из 10 ракет Scalp-EG, запуск которых был запланирован, улетели только девять. Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину", — приводит издание слова представителя французских ВВС.
Всего для операции в Сирии Франция задействовала пять истребителей Rafale, каждый их которых нес по две ракеты.
Также проблемы возникли при стрельбе крылатыми ракетами с многоцелевых фрегатов: «только три выстрела из запланированных шести было произведено».
Руководители министерства обороны и Генштаба Франции неоднократно заявляли, что операция была успешной.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолетов и кораблей США и Великобритании.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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