Зарплата растёт, деревья сажаем — мэр Челябинска отчитался о работе за год

Глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал об улучшении условий для жизни в городе, выступая перед депутатами с итоговым докладом о работе за 2017 году.

В первую очередь градоначальник рассказал об экономических итогах. Так, почти на 7% вырос объём отгруженной челябинскими предприятиями промышленной продукции. Индекс промпроизводства составил 108,8%, а исполнить плановый бюджет города по собственным доходам чиновникам удалось на 102%.

«Положительные производственные показатели обеспечили возможность роста реальной заработной платы на 5,1%, — заявил Евгений Тефтелев. — Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий превысила 38 тыс. рублей».

Количество зарегистрированных безработных снизилось на 27,8%, в итоге уровень регистрируемой безработицы составил 0,73%. Ещё одно достижение — рост численности населения Челябинска. В мегаполисе проживает уже более 1,2 млн человек. При этом наблюдается естественный прирост.

Особо градоначальник остановился на вопросах благоустройства, отметив положительные изменения в 165 дворовых и 9 общественных территориях. А средний ремонт проезжей части затронул 611 тыс. кв. метров.

«В 2017 году было высажено 3747 деревьев, 6973 кустарника, 61,3 тыс. кв. метров газонов. В этом году планируем высадить более 5 тыс. деревьев, — пообещал глава Челябинска. — В периоды НМУ введены ограничения на въезд грузового транспорта, проводятся проверки на выхлопы. Влажную уборку города проводят 43 пылесоса. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городе обостряется под влиянием различных факторов: это и выбросы промышленных предприятий, и увеличение продолжительности периодов неблагоприятных метеорологических условий, рост количества автотранспорта. Надеемся, что областная программа, разработанная по итогам визита министра экологии и природных ресурсов Сергея Донского , позволит снизить остроту проблем».

Отметим, что отчёт Евгения Тефтелева был принят большинством голосов депутатов, только один народный избранник воздержался.