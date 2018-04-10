Только после вмешательства прокуратуры женщине под Калининградом выдали разрешение на строительство жилого дома

Мой Калининград . В Калининградской области прокуратурой Зеленоградского района по обращению жительницы проведена проверка законности отказа администрации МО «Зеленоградский городской округ» в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома.

Установлено, что 13.11.2017 администрацией незаконно отказано в выдаче разрешения на строительство в связи с отсутствием государственной экологической экспертизы.

Градостроительный кодекс РФ не содержит такого требования, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.

В связи с чем, в адрес главы администрации МО «Зеленоградский городской округ» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По итогам рассмотрения представления, выявленные нарушения устранены, права восстановлены, выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома.