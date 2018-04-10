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Только после вмешательства прокуратуры женщине под Калининградом выдали разрешение на строительство жилого дома
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Только после вмешательства прокуратуры женщине под Калининградом выдали разрешение на строительство жилого дома 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области прокуратурой Зеленоградского района по обращению жительницы проведена проверка законности отказа администрации МО «Зеленоградский городской округ» в выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома.
Установлено, что 13.11.2017 администрацией незаконно отказано в выдаче разрешения на строительство в связи с отсутствием государственной экологической экспертизы.
Градостроительный кодекс РФ не содержит такого требования, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
В связи с чем, в адрес главы администрации МО «Зеленоградский городской округ» внесено представление об устранении нарушений законодательства.
По итогам рассмотрения представления, выявленные нарушения устранены, права восстановлены, выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома.
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