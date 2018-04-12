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Прокуратуру Калининграда возглавил Дмитрий Бурко
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Прокуратуру Калининграда возглавил Дмитрий Бурко 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщалось ранее, с 15 февраля 2018 года образована прокуратура города Калининграда. Ведомство организует взаимодействие прокуратур Ленинградского, Московского и Центрального районов города Калининграда. В штате прокуратуры города установлены должности двух заместителей прокурора города, двух старших помощников прокурора города, трех помощников прокурора города, старшего специалиста 1 разряда.
Сообщается, что новый прокурор родился в 1974 году в городе Целиноград Казахской ССР. Окончив Калининградский государственный университет, поступил на службу в прокуратуру области на должность помощника Балтийского транспортного прокурора Западной транспортной прокуратуры. Известно, что он работал заместителем прокурора Гурьевского района, Ленинградского района города Калининграда. С 2015 года работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Калининградской области.
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