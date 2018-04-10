Более 90 постановлений составили административные комиссии в Подмосковье за неделю 

Инспекторы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области за минувшую неделю вынесли свыше 90 постановлений в отношении физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
«В отношении физических лиц комиссии вынесли 92 постановления, в том числе — 36 предупреждений, а это значит, что в этих случаях нарушения были ликвидированы, и при этом нарушители избежали штрафа», — прокомментировала начальник регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
Она отметила, что наиболее активно рассматривают составленные материалы административные комиссии городских округов Клин, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Звенигород, Кашира, Коломенский, Красногорск, Лобня, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пущино, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Наро-Фоминский.
Из муниципальных районов она выделила Серпуховский, Солнечногорский, Дмитровский и Сергиево-Посадский.
Витушева сказала, что с начала года административные комиссии вынесли 505 постановлений и работа активно продолжается.