Ради кабеля бродяги скинули с крыши охранника стройки в Москве

Два лица без определенного места жительства при попытке кражи кабеля со стройки на севере столицы оказали сопротивление охраннику объекта и попытались сбросить его с крыши, сообщил «360» источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел на стройплощадке столичного метрополитена по адресу: Огородный проезд, дом 2. Бродяги забрались на крышу четырехэтажного здания, вытащили при помощи веревки и отрезали около пяти метров кабеля, проведенного к двигателю в шахте. За этим занятием их застал сотрудник охраны.

Охранник забрался на крышу по деревянной лестнице и попытался задержать воров, но те оказали сопротивление и решили сбросить его с крыши. Завязалась схватка, в которой сотрудник охраны и один из бродяг свалились вниз и продолжили поединок на металлическом козырьке. Второй похититель кабеля воспользовался обстоятельствами и сбежал. На помощь сотруднику охраны подоспел коллега, и бродягу удалось скрутить, а позже сдать правоохранительным органам.