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Ради кабеля бродяги скинули с крыши охранника стройки в Москве
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Ради кабеля бродяги скинули с крыши охранника стройки в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два лица без определенного места жительства при попытке кражи кабеля со стройки на севере столицы оказали сопротивление охраннику объекта и попытались сбросить его с крыши, сообщил «360» источник в правоохранительных органах города.
Инцидент произошел на стройплощадке столичного метрополитена по адресу: Огородный проезд, дом 2. Бродяги забрались на крышу четырехэтажного здания, вытащили при помощи веревки и отрезали около пяти метров кабеля, проведенного к двигателю в шахте. За этим занятием их застал сотрудник охраны.
Охранник забрался на крышу по деревянной лестнице и попытался задержать воров, но те оказали сопротивление и решили сбросить его с крыши. Завязалась схватка, в которой сотрудник охраны и один из бродяг свалились вниз и продолжили поединок на металлическом козырьке. Второй похититель кабеля воспользовался обстоятельствами и сбежал. На помощь сотруднику охраны подоспел коллега, и бродягу удалось скрутить, а позже сдать правоохранительным органам.
В середине марта два бомжа не поделили подъезд в ХМАО, после чего один из них сжег другого. Проводится расследование.
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