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Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС
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Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий, сообщила пресс-службе Еврокомиссии.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. Технология позволяет оптимизировать издержки, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
"В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка", — говорится в декларации.
Участники проекта, в общей сложности 22 страны ЕС, намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.
Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, поддерживающие использование технологии блокчейн.
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