Минпромторг планирует выделение дополнительных 25% преференций фармпроизводителям

БЕЛГОРОД , 10 апреля. / ТАСС /. Минпромторг РФ обсуждает с Минфином выделение дополнительных 25% преференций производителям препаратов, которые используются на производстве российской фармацевтической субстанции. Принятие дополнительных преференций планируется в ближайшие 1,5 месяца. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин на конференции, посвященной локализации производства препарата «Дюфастон».

Abbott Laboratories впервые локализовал производство полного цикла в РФ на одном заводе, на одной производственной мощности.

"Сейчас очень много проектов будет открываться и запускаться именно по производству субстанций. Создание добавочной стоимости на каждом этапе позволяет наиболее эффективно потом распределять свои ресурсы, в том числе, если есть своя субстанция и если есть наши преференции в госзакупках, которые мы сейчас активно с Минфином обсуждаем о еще 25% преференций в аукционе. Мы ставим себе такую задачу сделать это в ближайшие полтора месяца", — сказал он, беседуя с ТАСС.

По его словам, Россия раньше, чем санкции начала двигаться в сторону создания собственных производственных компетенций.

"И приняли еще в 2009 году стратегию развития фармпромышленности, по которой 50% к 2020 году должны быть российские лекарственные рынки. Сейчас у нас 32, может быть, будет больше в ближайшие два года, потому что у вас и «Третий лишний» начинает более активно работать. Возникают новые препараты, если взять перечень ЖНВЛП, у нас более 84% по номенклатуре", — уточнил Алехин.

Он добавил, что создание дополнительной преференции будет серьезным толчком для дальнейшего развития бизнес-субстанций.