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В жилом доме в Химках отремонтировали межпанельные швы
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В жилом доме в Химках отремонтировали межпанельные швы 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Товарищество собственников жилья в подмосковных Химках обязали отремонтировать межпанельные швы в многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписания о восстановлении герметичности межпанельных швов в доме №5 по улице Марии Рубцовой. Меры были приняты после жалобы жителя одной из квартир», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
Инспекторы зафиксировали нарушение целостности нескольких швов в районе первого этажа. Обслуживающему дом ТСЖ «Сокол-2» было выдано предписание о проведении ремонтных работ в течение месяца. Повторная проверка показала, что межпанельные швы отремонтированы.
По словам руководителя ведомства, правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда гласят: неисправности герметизации межпанельных стыков, которые ведут к проникновению влаги и воздуха внутрь помещения, должны устранять по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.
«Эти работы относятся к текущему ремонту, и проводить их — обязанность управляющих организаций», — подчеркнул Соков.
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