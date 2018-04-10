В жилом доме в Химках отремонтировали межпанельные швы

Товарищество собственников жилья в подмосковных Химках обязали отремонтировать межпанельные швы в многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области

«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписания о восстановлении герметичности межпанельных швов в доме №5 по улице Марии Рубцовой. Меры были приняты после жалобы жителя одной из квартир», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

Инспекторы зафиксировали нарушение целостности нескольких швов в районе первого этажа. Обслуживающему дом ТСЖ «Сокол-2» было выдано предписание о проведении ремонтных работ в течение месяца. Повторная проверка показала, что межпанельные швы отремонтированы.

По словам руководителя ведомства, правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда гласят: неисправности герметизации межпанельных стыков, которые ведут к проникновению влаги и воздуха внутрь помещения, должны устранять по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.

«Эти работы относятся к текущему ремонту, и проводить их — обязанность управляющих организаций», — подчеркнул Соков.