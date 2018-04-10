УК из Ивантеевки вернула более 2 млн рублей переплаты за консьержей и горячую воду

Управляющая компания из подмосковной Ивантеевки вернула жителям дома более 2 миллионов рублей переплаты за консьержей и горячую воду после вмешательства Госжилинспекции Московской области , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющая компания «Стройрегистр» из Ивантеевки отчиталась перед Госжилинспекцией Московской области об исполнении предписания на перерасчет жителям дома №3А в Фабричном проезде. УК нарушала жилищное законодательство при расчете платежей за услуги консьержей и горячее водоснабжение.

«При проверке обращения жителей дома инспекторы установили, что УК неправомерно завышала плату за дополнительные услуги консьержей. Сумма, которая выставлялась в платежках, превышала тариф, утвержденный протоколом общего собрания собственников. Кроме того, был выявлен неверный порядок выставления платежей за горячее водоснабжение — «Стройрегистр» не учитывал все нормы Правил предоставления коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник Госжилинспекции региона Вадим Соков , управляющей организации дали два месяца на то, чтобы произвести перерасчет согласно требованиям законодательства. По истечении этого срока было зафиксировано, что перерасчеты платежей за две услуги произведены.

Согласно предоставленным ООО «Стройрегистр» документам, перерасчет платы за услуги консьержей был произведен за 11 месяцев. Его общая сумма составила 1,81 миллиона рублей. За горячее водоснабжение УК вернула жителям 239,42 тысячи рублей.