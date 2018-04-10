Более 100 соцпроектов претендуют на поддержку специального фонда в 2018 году

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) планирует провести три акселерационные программы по итогам 2018 года, в рамках которых будет оказана помощь в развитии соцпроектов. Эти программы могут пройти более 100 социальных проектов, сообщила ТАСС во вторник директор ФПСП Евгения Шохина.

"Сегодня была завершена первая акселерационная программа, и в течение года планируется проведение еще двух программ. В среднем, акселерацию пройдут чуть более 100 проектов", — сказала Шохина.

По ее словам, акселерационная программа подразумевает оказания специалистами (трекерами) помощи руководителям в ведении и развитии социальных проектов.

"Ключевая проблема многих проектов в том, что люди не до конца видят свою клиентскую базу. То есть, они работают в каком-то одном узком русле, но им не хватает опыта, чтобы понять, что проект может развиваться за счет привлечения других рынков. А трекер как раз помогает более широко взглянуть на свой проект и найти там точки роста", — пояснила Шохина.

Финансовая поддержка проектов

Во вторник прошла презентация 12 из 35 социальных проектов, которые прошли первую акселерационную программу ФПСП. Среди них был экосадик-экоклуб «Разумейка» в Ростове-на-Дону, производство тактильных систем ориентации для незрячих людей и тактильных копий картин в Воронеже, а также социальная мастерская «Ковчег» в Брянске

"После демо-дня проекты будут претендовать на льготное финансирование. Сама программа акселерации является обязательным условием для заемных средств без залога. Из 35 проектов практически все проекты будут поддержаны не только Фондом, но и партнерами: АСИ, Фондом «Наше будущее», НАПИ, ФРП, частными инвесторами. Для многих поддержка именно социальных проектов будет реализована в рамках программ социальной ответственности бизнеса в регионах присутствия", — отметила директор ФПСП.

Шохина уточнила, что финансовая поддержка проектов Фондом предусматривает либо льготный заем до 10 млн рублей под 6,5% на три года, либо вхождение в капитал до 50 млн рублей. Для проектов, которые претендуют на больший объем поддержки, предусмотрено партнерское финансирование с другими институтами развития и частными инвесторами.

Работа с регионами

Директор фонда также добавила, что Фонд поддержки социальных проектов активно работает с властями регионов РФ и подписывает с ними соглашения о сотрудничестве.

Акселерационная программа