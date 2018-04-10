Геноцид от доктора Смерть: что жители Житомира думают о медреформе

1 апреля стартовала активная фаза медицинской реформы. Теперь украинцы должны подписать договор со своими семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Бесплатными для населения пока остаются только экстренная помощь с парамедиком вместо врача, обезболивание перед смертью, роды и лечение детей.

Корреспонденты издания Ukraina.ru узнали, как жители Жимтомира относятся к нововведениям в сфере здравоохранения.

«Супрун — это доктор Смерть. Она была медсестрой в Америке, а медсестра министром не может быть. Она всё уничтожает: скорую помощь, половину больниц. У нас каждый час умирает 80 человек, уже дошло до того, что мы вторые по смертности в мире, а рождаемости нет. Это настоящий геноцид старшего и молодого поколения — это самое страшное. Нам нужен министр с Украины . Во-вторых, у нас очень много фальсифицированных лекарств. В-третьих, зарплаты и пенсии в 50 или 100 раз меньше, а лекарства в 10-20 раз дороже, чем в Европе. Мы все мечтаем, как отменить эту антинародную реформу», — сказала пожилая женщина.

Мужчина считает, что все реформы, в том числе медицинская, нацелены на сокращение численности населения страны. По его мнению, возможно, такая реформа будет работать в США , где уровень дохода больше, но не на Украине, где люди работают на коммунальные услуги и еле выживают, поэтому применять такие медицинские методы — это геноцид.

«У любого здравомыслящего человека негативное отношение к этой реформе. Как бы плохо ни относились к СССР, вся медицинская база осталась с советских времён. Сейчас хотят полностью развалить всю бесплатную медицину и создать платную, что приведёт к сокращению врачей на местах, помещения в районах и сельской местности приватизируют. Условия для пациентов ухудшатся, потому что не у всех есть такие деньги. Хочется задать встречный вопрос: если берут деньги за оказание услуг, почему нет европейского или израильского оборудования? Власть проводит открытый геноцид путём современных реформ», — заявил молодой человек.