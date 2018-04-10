Три миллиона человек в год умирают на работе

Остальных подводит здоровье, испорченное в том числе и работой, рассказал на Всероссийской неделе охраны труды генсекретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски. И добавил, что из-за этого глобальное ВВП теряет четыре процента в год.

России аналогичные потери глава минтруда Максим Топилин оценил в 1,5 триллиона рублей в год. И уточнил, что речь идет обо всех потерях — от смертей от производственного травматизма, профзаболеваний и обычных болезней, во время которых люди вынуждены оформлять больничный лист.

По словам Конколевски, профилактика смертей на рабочих местах должна стоять на «трех китах»: безопасность, внимание к состоянию здоровья и благополучие работников. Максим Топилин в свою очередь заверил, что министерство анализирует ситуацию, работает с предприятиями, вошедшими в программу повышения производительности труда, чтобы разработать меры, снижающие заболеваемость и травматичность работников, а вместе с этим — и экономические потери.

Также он отметил, что число случаев гибели на производстве в России в прошлом году стало меньше на четверть по сравнению с позапрошлым годом. А количество тяжелых несчастных случаев (в результате которых погибли люди) уменьшилось на 13 процентов.

А что касается профессиональных заболеваний, Топилин рассказал, что пока министерству не удалось договориться с другими ведомствами, работодателями и профсоюзами о механизме их выявления и предотвращения. Механизм должен быть экономическим, считает министр. Он должен работать на введение превентивных мер — выявление профзаболеваний на ранних стадиях, когда их признаки только проявляются.

От смертности на работе глобальное ВВП теряет четыре процента в год. В России это 1,5 триллиона рублей в год "Для этого должны быть перестроены тарифы социального страхования, подготовлены программы обучения специалистов, в том числе врачей, программы диагностики работников", — уточнил Топилин.

По его словам, ряд крупных предприятий уже заявили о том, что начинают выстраивать у себя систему ранних выявлений профзаболеваний, потому что понимают: снижение непроизводственных потерь приведет в конечном итоге к снижению издержек и росту прибыли. «Наша задача — со всеми договориться о внедрении экономического механизма, найти стимулы для работодателей по раннему выявлению», — добавил Топилин.

И рассказал, что параллельно Россия взяла курс на снижение травматизма на производстве до нулевого уровня. Минтруд планирует внести изменения в законодательство, чтобы работодатели активнее занимались программами улучшения условий труда.

Курсы валют и зарплаты

Максим Топилин не исключил, что ослабление рубля может отразиться на зарплатах, но призвал не паниковать.

Нужно посмотреть, сказал он, как будут развиваться события, проанализировать ситуацию в региональном и отраслевом аспектах. Если предприятиям и их работникам понадобится помощь, государство ее окажет. Инструменты для этого есть, программы поддержки разворачивались в стране неоднократно, сообщил министр.