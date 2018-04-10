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Туск рассказал о прогрессе в формировании банковского союза в ЕС
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Туск рассказал о прогрессе в формировании банковского союза в ЕС 

РИА Новости 45 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости, Мария Князева. Всю необходимую работу для завершения формирования монетарного и банковского союза внутри ЕС нельзя сделать к июню нынешнего года, успехом будет даже небольшой прогресс в этом направлении, сказал глава Евросовета Дональд Туск, выступление которого в Ирландии транслируется службами Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что первые решения по реформе еврозоны (она же — монетарный союз 19 из 28 стран ЕС) могут быть приняты в июне текущего года. В частности, шли разговоры о возможности превращения Европейского механизма стабильности (ESM) в Европейский валютный фонд, введения должности министра финансов, создания бюджета еврозоны, наряду с общим бюджетом Евросоюза, продолжение формирования банковского союза.
"Что касается завершения формирования монетарного и банковского союза, то у меня нет иллюзий, что вся работа может быть сделана к июню. Это будет большим успехом, если мы достигнем даже небольшого прогресса в этом процессе. Это не из-за отсутствия воли, но ввиду конфликта интересов стран ЕС. В любом случае, я привержен завершению нашей работы в этой сфере", — сказал Туск.
Все страны Евросоюза (кроме двух), не применяющие евро, как ожидается, должны войти в еврозону в будущем, но лишь после того, как их экономики будут соответствовать определенным критериям. Страны, не пожелавшие переходить на евро, это Дания и Великобритания. Последняя сейчас находится в процессе отделения от ЕС в целом.
ESM — это Европейский механизм стабильности, который может оказывать финансовую поддержку кризисным странам еврозоны, а также проблемным банкам региона. Его поддержкой, в частности, пользуется Греция, а до этого он поддерживал своими кредитами Кипр и банковскую систему Испании.
Банковский союз формируется в еврозоне и странах ЕС, желающих к нему присоединиться, вот уже несколько лет. Среди его элементов назывались уже работающие Единый механизм надзора за банками (SSM), Единый механизм работы с проблемными банками (SRM), а также обсуждаемая Европейская схема страхования депозитов (EDIS).
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