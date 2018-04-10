Минкавказ предлагает законодательно отменить комиссию банков при переводе курортного сбора

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Министерство РФ по делам Северного Кавказа предложило внести поправки в российское законодательство, исключающие банковскую комиссию при перечислении средств курортного сбора в бюджет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минкавказа.

Ставрополье и Предполагается, что курортный сбор в качестве эксперимента заплатят туристы в Крыму Алтайском крае с 1 мая, на Кубани — с 16 июля. В начале апреля в министерстве по делам Северного Кавказа, которое является ответственным за проведение эксперимента, прошло совещание с экспертами, отметившими несколько недоработок. В том числе указали на то, что курортный сбор не является налоговым платежом, а значит, банки могут облагать его комиссией.

"Минкавказом России совместно с регионами, участвующими в эксперименте, проведена большая работа по формированию необходимой нормативной правовой базы. При этом в ходе разработки некоторых нормативных правовых актов возникла необходимость в детальной проработке механизмов взимания и перечисления курортного сбора в региональный бюджет. Совместно с Центробанком было принято решение рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что поправки позволят при перечислении средств курортного сбора в региональные бюджеты не уплачивать банкам комиссию, которую они могут взимать при таких переводах.

Информация о разработке поправок также появилась федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Чтобы избавить организации, перечисляющие средства сбора в бюджеты, от комиссии, поправки планируется внести как в закон об эксперименте, так и в закон «О банках и банковской деятельности».