Китайский город-побратим Владивостока Харбин напишет «Тотальный диктант»

Китайский город-побратим Владивостока Харбин подключился к написанию «Тотального диктанта». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

«Мы очень рады, что именно Владивосток, побратим нашего города, стал главной площадкой для проведения тотального диктанта в 2018 году», — рассказал официальный представитель Харбинского педагогического университета.

В этом учебном заведении 14 апреля будет развернута площадка для участия иностранных граждан и всех желающих жителей и гостей Харбина в «Тотальном диктанте». Для этого здесь уже зарегистрировались 68 китайских студентов, изучающих русский язык, и ожидается, что общее число участников мероприятия в Харбине составит 100 человек.