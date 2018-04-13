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Китайский город-побратим Владивостока Харбин напишет «Тотальный диктант»
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Китайский город-побратим Владивостока Харбин напишет «Тотальный диктант» 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Китайский город-побратим Владивостока Харбин подключился к написанию «Тотального диктанта». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.
«Мы очень рады, что именно Владивосток, побратим нашего города, стал главной площадкой для проведения тотального диктанта в 2018 году», — рассказал официальный представитель Харбинского педагогического университета.
В этом учебном заведении 14 апреля будет развернута площадка для участия иностранных граждан и всех желающих жителей и гостей Харбина в «Тотальном диктанте». Для этого здесь уже зарегистрировались 68 китайских студентов, изучающих русский язык, и ожидается, что общее число участников мероприятия в Харбине составит 100 человек.
Намерение участвовать в «Тотальном диктанте» на одной из площадок Владивостока изъявили генеральный консул Китайской Народной Республики Янь Вэньбинь, а также сотрудники генконсульства Вьетнама.
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