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Тетя Маша, морской свин и кот
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Тетя Маша, морской свин и кот 

ИноСМИ 52 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не хочет тянуть кота за хвост. Во время пресс-конференции на первой неделе апреля представитель министерства поинтересовалась, почему Великобритания целый месяц молчала о судьбе домашних животных отравленных Сергея и Юлии Скрипалей.
Согласно информации Министерства иностранных дел России, в доме Скрипалей в Солсбери жили две морские свинки и два кота. Власти Великобритании ответили, что морские свинки умерли, а одного кота пришлось усыпить. О судьбе второго кота ничего не сообщается.
6 апреля на своей странице в Фейсбуке Мария Захарова уточнила, что в исследовательских лабораториях Портон-Дауна недалеко от Солсбери проводились опыты на тысячах морских свинок. Вероятно, таким образом представитель МИД сделала предположение, что морские свинки — тайное оружие Великобритании и британцы с их помощью отравили русского отца и его дочь.
В отношении домашних животных вспоминаются интересные параллели. Самый известный в истории человек, убитый за границей по приказу Москвы — герой революции и основатель Красной армии Лев Троцкий. Известно, что он любил собак.
Испанский коммунист Рамон Меркадер (Ramon Mercader) убил Троцкого в августе 1940 года в Мексике, ударив его по голове ледорубом по приказу советского диктатора Иосифа Сталина. В 2009 году вышел роман кубинского писателя Леонардо Падуры (Leonardo Padura) «Человек, который любил собак». В нем он утверждает, что Меркадер тоже любил собак. Возможно, это творческое видение писателя.
О собаках Троцкого в любом случае заговорили в конце 2006 года. Тогда бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер от отравления полонием в Лондоне, и англичане обвинили в убийстве Россию.
Телеведущий Михаил Леонтьев прокомментировал происходящее в передаче «Итоги» следующим образом: «Зачем убивать собаку Троцкого, если противник — Троцкий? Смерть Литвиненко никому ничему не давала. Литвиненко — не Троцкий, извините меня. Литвиненко — это собака Троцкого».
«Троцкий» Леонтьева — находившийся в изгнании олигарх Борис Березовский, покровитель Литвиненко. Думаю, Мария Захарова помнила об этом случае, когда подняла тему любимцев Скрипалей, хотя я не очень в этом уверен. Из заявлений официального представителя МИД тяжело понять, признает Россия обвинения в убийстве или же отрицает их.
О, еще ведь есть второй кот! Кто знает, вдруг у него характер Кота Матроскина из повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Возможно, он надел полосатую тельняшку ВДВ России и отправился всех мутузить.
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