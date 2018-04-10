Санкции угрожают долларовым депозитам в российских банках?

«Хочется надеяться, что мир не сошел с ума». Глава РСПП Александр Шохин в интервью Business FM прокомментировал возможный запрет на операции в долларах. Формально в американском законе о санкциях об этом ничего не сказано. Тем не менее, именно эта опция играет сейчас ключевую роль.

К примеру, у вас есть долларовый депозит в российском банке. Но это вам только кажется, что ваши американские деньги лежат в России . На самом деле, они находятся на счету вашего банка в одном из американских банков. И если вы задумали что-то с этими долларами сделать, то американцы должны сначала одобрить операцию.

Сергей Дубинин: Теперь представим, что ваш банк попал под американские санкции или же эта неприятность случилась с вами. Формально никто операции в американской валюте не запрещал. Но санкции запрещают американцам иметь дело с вами или с вашим банком. Соответственно, финансовый партнер из США может отказаться проводить операции в долларах. Что происходит дальше с вами и с вашим банком, объясняет бывший председатель ЦБ

— Тогда у российского банка не будет возможности вам не перевести эти средства, ну скажем, в Deutsche Bank Германию , трансформировать евро, потому что не может распорядиться теми деньгами, которые там на корреспондентском счете. Не выдать вам наличных. Ну, если он это сумеет сделать, в объеме тех резервов, которые он уже как бы накопил в наличной форме. А дополнительные ему из Америки не пришлют.

— Конвертировать в рубли?

— Ну, тогда возникнет дисбаланс у него на балансе, потому что у него ликвидность будет нарушена. Тогда ЦБ должен его долгосрочно кредитовать, до момента разморозки.

ЕвроСибЭнерго, группа ГАЗ, агрохолдинг «Кубань». Насколько вероятны риски? В ответ банкир объяснил Business FM свое видение: ощущение, что никто не знает, до чего могут дойти Штаты. Над нами как будто ставят эксперимент: посмотреть, к чему могут привести новые санкции. Хуже всего от этого эксперимента пришлось пока Дерипаске. В отличие от Вексельберга, санкции затронули не только его материнскую компанию, но и конкретные производственные предприятия: «Русал»

Распродажа акций — это только начало. До 5 июня все американские партнеры обязаны прекратить все отношения с компаниями из санкционного списка. Это самая тяжелая часть санкций: до сих пор Вашингтон только ограничивал сотрудничество с российскими компаниями, тотального запрета работать с ними не было. Поэтому «Новатэк» «Роснефть» , например, с угрозой остановки долларовых платежей не сталкивались. Применение новых жестких санкций пока непонятно даже самим американским банкам. Вряд ли США прекратят работать со Сбербанком ВТБ на основании, что они кредиторы «Русала». Но санкции страшны непредсказуемостью.

Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Не думаю, что до этого дойдет, потому что, несмотря на эмоциональность президента Трампа и злобный характер девушки Мэй. Ну что делать, если не сложилась у нее личная жизнь. А эмоциональный характер у Трампа, потому что сложилась у него личная жизнь. Вот тут какое-то сочетание, горючая смесь. Так вот можно всего ожидать, но хочется надеяться, что мир не сошел с ума».

Репетиция уже была. Четыре года назад под тотальные санкции США попали банки Ковальчука и Ротенбергов. Часть средств оказалась заблокированной, в том числе и личные деньги российских граждан. Банкам пришлось временно приостановить валютные операции. Потом они их возобновили. Но, например, на сайте банка СМП в разделе «Валютный контроль» до сих пор висит красный текст: «В связи с санкциями со стороны США просим вас не осуществлять через наш банк платежи и денежные переводы в долларах США».