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Почему в Чехии нет бродячих собак, а отстрел и усыпление запрещены законом
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Почему в Чехии нет бродячих собак, а отстрел и усыпление запрещены законом 

Bigpicture.ru 54 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Если животное потерялось и его кто-то увидел, то добрые люди вызывают специальную службу полиции, и потерявшегося питомца везут в приют.
«В этом приюте в районе Троя у нас 180 мест для собак, еще 40 резервных мест имеются в другом приюте. Для кошек у нас еще 200 мест, а по другим видам животных — гибкие возможности», — рассказывает Вацлав Стейнбауэр, руководитель двух городских государственных приютов для животных в Праге.
В тройском приюте есть резервные места для овец или коз. А если эти места не заняты, их отдают «привычным» питомцам. «Были моменты, когда в этом приюте было более 300 собак и 300 кошек», — вспоминает Стейнбауэр.
Источник: Current Time
A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on  Apr 6, 2018 at 10:14am PDT  Животных оставляют в приюте до тех пор, пока не объявятся хозяева или им не найдут новых. Отстрел бездомных животных и их усыпление запрещены законом.
В приюте животные в среднем задерживаются на 2 недели. Но условия здесь очень достойные: есть купальня для животных, ​сушилка, ветеринарное отделение, где работают врач-ветеринар и ветсестра, есть ​рентген и операционная. Все процедуры, а также пребывание в приюте платные. Эти расходы потом возместят хозяева потерявшегося питомца.
По закону хозяин должен заявить о потере в течение четырех месяцев. Если он этого не сделает, животное перерегистрируют на имя приюта, и старый хозяин потеряет на него все права.
A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on  Apr 4, 2018 at 12:27am PDT  «Около 80 процентов находящихся здесь животных попадают к нам по каналам городской полиции, остальные 20 процентов приводят граждане. Мы заботимся не только о брошенных или приблудных животных, но и в случае смерти, болезни, госпитализации хозяев (человек умирает или попадает в больницу, а у него в доме остается собака), а также в рамках сотрудничества с государственной полицией — в случае ареста или заключения хозяев. Так что я бы назвал этот приют универсальным», — объясняет Стейнбауэр.
Стерилизуют в основном кошек, чтобы не увеличивать популяцию одичавших особей. Иногда сотрудники приюта выезжают по вызову для отлова агрессивных собак, которые кого-то покусали. Охранять граждан тоже задача государственного приюта. Как наказать хозяина агрессивного питомца, определяют власти, приют лишь заботится о животном.
У приютов в Чехии есть свои страницы в интернете. Как только в приюте появляется новый питомец, сообщение о нем тут же попадает на страницу сайта.
A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on  Mar 27, 2018 at 10:57pm PDT  За собаку в Чехии надо платить налог, а также обязательно чипировать ее. Налог составляет примерно 30 долларов (1800 рублей). Примерно столько же стоит чип, который поможет, если собака потеряется.
«Если к нам попадает собака, у которой есть микрочип с данными регистрации, мы можем связаться с хозяином в течение минуты и сообщить о том, что его питомец находится у нас», — рассказывает владелец приюта.
Если же чипа нет, хозяин будет оштрафован. Среди обязанностей владельца собаки — не только поставить чип, но и сделать все необходимые прививки и предотвратить появление блох.
Хозяева также обязаны поддерживать чистоту на улицах города — на столбах висят пакетики для собачьих «мин». За нерадивыми собачниками убирает специальный квадроцикл с «экскрементососом».
Если кто-то выгнал или бросил животное, ему грозит серьезный штраф. А тот, кто забрал собаку из приюта, освобождается от уплаты собачьего налога на 2 года.
«Чехия — нация любителей собак. Если от кого-то убежит собака, они сразу же обращаются к нам. Чешский народ любит собак и кошек. Наши приюты не хуже, чем где бы то ни было в Европе», — уверен Вацлав Стейнбауэр. ​
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