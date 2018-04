Почему в Чехии нет бродячих собак, а отстрел и усыпление запрещены законом

Если животное потерялось и его кто-то увидел, то добрые люди вызывают специальную службу полиции, и потерявшегося питомца везут в приют.

«В этом приюте в районе Троя у нас 180 мест для собак, еще 40 резервных мест имеются в другом приюте. Для кошек у нас еще 200 мест, а по другим видам животных — гибкие возможности», — рассказывает Вацлав Стейнбауэр, руководитель двух городских государственных приютов для животных в Праге

В тройском приюте есть резервные места для овец или коз. А если эти места не заняты, их отдают «привычным» питомцам. «Были моменты, когда в этом приюте было более 300 собак и 300 кошек», — вспоминает Стейнбауэр.

Источник: Current Time

A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on Apr 6, 2018 at 10:14am PDT Животных оставляют в приюте до тех пор, пока не объявятся хозяева или им не найдут новых. Отстрел бездомных животных и их усыпление запрещены законом.

В приюте животные в среднем задерживаются на 2 недели. Но условия здесь очень достойные: есть купальня для животных, ​сушилка, ветеринарное отделение, где работают врач-ветеринар и ветсестра, есть ​рентген и операционная. Все процедуры, а также пребывание в приюте платные. Эти расходы потом возместят хозяева потерявшегося питомца.

По закону хозяин должен заявить о потере в течение четырех месяцев. Если он этого не сделает, животное перерегистрируют на имя приюта, и старый хозяин потеряет на него все права.

A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on Apr 4, 2018 at 12:27am PDT «Около 80 процентов находящихся здесь животных попадают к нам по каналам городской полиции, остальные 20 процентов приводят граждане. Мы заботимся не только о брошенных или приблудных животных, но и в случае смерти, болезни, госпитализации хозяев (человек умирает или попадает в больницу, а у него в доме остается собака), а также в рамках сотрудничества с государственной полицией — в случае ареста или заключения хозяев. Так что я бы назвал этот приют универсальным», — объясняет Стейнбауэр.

Стерилизуют в основном кошек, чтобы не увеличивать популяцию одичавших особей. Иногда сотрудники приюта выезжают по вызову для отлова агрессивных собак, которые кого-то покусали. Охранять граждан тоже задача государственного приюта. Как наказать хозяина агрессивного питомца, определяют власти, приют лишь заботится о животном.

У приютов в Чехии есть свои страницы в интернете. Как только в приюте появляется новый питомец, сообщение о нем тут же попадает на страницу сайта.

A post shared by Dogpoint (@utulek_dogpoint) on Mar 27, 2018 at 10:57pm PDT За собаку в Чехии надо платить налог, а также обязательно чипировать ее. Налог составляет примерно 30 долларов (1800 рублей). Примерно столько же стоит чип, который поможет, если собака потеряется.

«Если к нам попадает собака, у которой есть микрочип с данными регистрации, мы можем связаться с хозяином в течение минуты и сообщить о том, что его питомец находится у нас», — рассказывает владелец приюта.

Если же чипа нет, хозяин будет оштрафован. Среди обязанностей владельца собаки — не только поставить чип, но и сделать все необходимые прививки и предотвратить появление блох.

Хозяева также обязаны поддерживать чистоту на улицах города — на столбах висят пакетики для собачьих «мин». За нерадивыми собачниками убирает специальный квадроцикл с «экскрементососом».

Если кто-то выгнал или бросил животное, ему грозит серьезный штраф. А тот, кто забрал собаку из приюта, освобождается от уплаты собачьего налога на 2 года.

«Чехия — нация любителей собак. Если от кого-то убежит собака, они сразу же обращаются к нам. Чешский народ любит собак и кошек. Наши приюты не хуже, чем где бы то ни было в Европе», — уверен Вацлав Стейнбауэр. ​