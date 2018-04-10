Минобороны РФ передало историкам не публиковавшиеся документы по концлагерю Собибор

Центральный архив министерства обороны передал Российскому историческому обществу (РИО) сборник документов по истории фашистского концлагеря Собибор.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РИО, пообещав, что уникальные документы вскоре будут опубликованы на сайте общества.

Речь идет о показаниях бывших узников концентрационного лагеря, жителей окрестных селений, архивных снимках, копиях докладных записок, справок и актов Красной армии, датированных 1944 годом.

Например, среди переданных документов — копия акта, подписанного местными жителями и представителями РККА об истории концлагеря и массовом уничтожении мирного населения и военнопленных. В документе констатируется, что руководство Собибора состояло из офицеров СС, а охранниками были военнослужащие дивизии «Галичина».

Согласно донесению начальника 7-го отделения политотдела 8-й гвардейской армии подполковника Шелюбского, на станцию Собибор поступало до 6 железнодорожных эшелонов в день, в каждом из которых находилось порядка 2000 человек, в том числе дети и старики.

Концлагерь действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран.

Собибор прекратил своё существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским . 400 заключенных убили нескольких охранников и через минное поле ушли в лес. Около 80 из них погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами, до конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Восемь евреев из числа бывших советских военнопленных Печерский привёл в Белоруссию , где они вступили в партизанские отряды. 22 октября 1943 года Александр Печерский с несколькими товарищами вступил в партизанский отряд имени Щорса, где воевал подрывником, пока советские войска не освободили Белоруссию. Остальные попали в отряд имени Фрунзе . В партизанском отряде Александр Аронович вместе с боевой группой пустил под откос два немецких эшелона.

После воссоединения с красноармейскими частями Печерского арестовали и отправили в штурмовой стрелковый батальон — разновидность штрафбата.

Командир батальона майор Андреев был настолько потрясён рассказом Печерского о Собиборе, что вопреки запрету покидать территорию батальона разрешил Печерскому поехать в Москву , в «Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников».

После войны очерк вошёл во всемирно известный сборник «Чёрная книга». Сборник был запрещён цензурой к изданию в СССР в 1947 году. В России впервые издан в 2015 году.

Воюя в рядах 15-го штурмового батальона в составе 1-го Прибалтийского фронта, при наступлении на город Бауцк 20 августа 1944 года Печерский был ранен в бедро осколком мины и после четырёх месяцев лечения в госпиталях получил инвалидность. За проявленную в бою храбрость в 1949 году был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но был награждён медалью «За боевые заслуги».

В 1963 году Александр Аронович выступил свидетелем обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря Собибор. Печерский умер 19 января 1990 года в возрасте 80 лет и похоронен на Северном кладбище Ростова-на-Дону.