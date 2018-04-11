Матвиенко сказала Хабенскому «спасибо» за драму о концлагере «Собибор»

"Хочу поблагодарить режиссера и всю команду, которая работала над этой картиной", — сказала Матвиенко, добавив, что фильм важен как возможность пресечь попытки отрицания Холокоста и героизации фашизма.

"Мы увидели тяжелый фильм, но правдивый, показывающий, как его узникам удалось невозможное. Под руководством советского офицера ( Александра Печерского — ред.) заключенные восстали и прорвали кольцо охраны. Их подвиг доказал, что несломленный дух крепче стен из колючей проволоки", — поделилась Матвиенко.