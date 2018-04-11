Матвиенко сказала Хабенскому «спасибо» за драму о концлагере «Собибор» 

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в рамках телемоста, посвященного предпремьерному показу фильма Константина Хабенского «Собибор», высказала свое отношение к картине, пишет Regnum.
"Хочу поблагодарить режиссера и всю команду, которая работала над этой картиной", — сказала Матвиенко, добавив, что фильм важен как возможность пресечь попытки отрицания Холокоста и героизации фашизма.
"Мы увидели тяжелый фильм, но правдивый, показывающий, как его узникам удалось невозможное. Под руководством советского офицера (Александра Печерского — ред.) заключенные восстали и прорвали кольцо охраны. Их подвиг доказал, что несломленный дух крепче стен из колючей проволоки", — поделилась Матвиенко.
Ранее Константин Хабенский показал «Собибор» на киноклубе в Госдуме, где картине аплодировали стоя.