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СМИ: Англичане, французы и американцы готовятся нанести удар по Сирии в течение ближайших суток
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СМИ: Англичане, французы и американцы готовятся нанести удар по Сирии в течение ближайших суток 

Интересант 54 минуты назад
В состояние повышенной боевой готовности приведены британские военные на острове Кипр в Средиземном море. Портал Liveuamap фиксирует необычную активность авиации Соединенного Королевства в районе военной базы «Акротири», где базируются истребители Typhoon и реактивные бомбардировщики Tornado.
Информационный портал Al Sura сообщает, что военные Великобритании, Франции и США готовятся нанести удар по Сирии в ответ на якобы использование химического оружия в городе Дума. Турецкие СМИ утверждают, что страны Запада могут нанести удар в ближайшие сутки.
Эти сообщения коррелируются с информацией о передвижении в регион эскадры ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Сейчас близ сирийских берегов курсирует ракетный эсминец «Дональд Кук».
«Дональд Кук» — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. Это самый массовый послевоенный корабль водоизмещением более 5000 тонн: с 1988 года построено 62 штуки, запланировано еще 13. Главным оружием корабля являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.
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